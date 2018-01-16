Федерер: матч с Монфисом станет для Джоковича серьёзным тестом

Швейцарец Роджер Федерер (2) дал комментарий после победы над словенцем Аляжем Бедене в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:4, 6:3. Следующим соперником станет немец Ян-Леннард Штруфф.



«Мы с Бедене оба старались рано встречать мяч, вкладывались в удары. Было ощущение, что корт достаточно быстрый. Такое же чувство у меня было и в прошлом году. В любом случае, когда хорошо подаёшь и чётко выполняешь удары, награда приходит.



Хотел бы я сыграть в четверг в вечерней сессии, потому что днём обещают жаркую погоду? Если бы я мог выбирать, то просто предпочёл бы всегда играть в одно время. Либо каждый матч днём, либо каждый матч вечером — но я понимаю, что это не всегда возможно. Попрошу поставить мой матч вечером, но только потому что сегодня играл вечером. Честно, так легче, чем переключаться с вечерних матчей на дневные и обратно. Лучше чувствуешь корт, ощущаешь ритм.



Что я думаю о матче Джоковича с Монфисом? Для Новака это будет серьёзный тест. Нас ждёт интересный матч. Я почти не видел, как сегодня играл Новак, но результат впечатляет. В любом случае это будет упорный поединок, и я постараюсь плотно следить за ним», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.