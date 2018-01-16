Петкович: будь это финал, я бы, наверное, бегала голышом по Мельбурн-парку

Немка Андреа Петкович поделилась эмоциями после победы в битве с чешкой Петрой Квитовой (27) на старте Australian Open 2018 — 6:3, 4:6, 10:8.



«У меня было много обидных поражений на турнирах „Большого шлема“, в том числе в прошлом году. Упустив матчболы, я просто старалась не терять концентрации. Понимала, что если начну думать: «Боже мой, у меня были матчболы!», то просто распсиховалась бы. Так что я была сосредоточена на игре, на желании победить. Не думала больше ни о чём, даже о том, какой удар выполнять или как подавать. Выиграв, я не сразу осознала, что матч закончился. Я не чувствовала ничего — в хорошем смысле, правда.



Я постараюсь продолжать в том же духе, не впадать в эйфорию. Будь это финал, я бы, наверное, бегала голышом по Мельбурн-парку и прыгала на всё подряд. Но это был первый круг, так что эйфория подождёт, а сейчас надо готовиться к следующему матчу», — приводит слова Петкович официальный сайт WTA.