Барти: я знала, что Соболенко выполняет мощные удары и любит атаковать сразу

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала свою победу в первом круге Australian Open над представительницей Беларуси Ариной Соболенко со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.

«Это был непростой матч. Думаю, мы показали игру высокого уровня. Очень рада, что мне удалось пробиться дальше.

Я не так много знала о сопернице перед игрой. Знала лишь, что она выполняет мощные удары и любит атаковать сразу. Я была к этому готова, но мне понадобилось время, чтобы адаптироваться к её действиям и понять, куда она хочет направить мяч. Я понимала, что если навяжу борьбу, то постепенно войду в игру и смогу захватить инициативу», — цитирует Барти официальный сайт турнира.