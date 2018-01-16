Шарапова: я никогда не подвергалась сексуальному насилию

Россиянка Мария Шарапова на пресс-конференции после победы над немкой Татьяной Марией в первом круге Открытого чемпионата Австралии рассказала о своём отношении к движению MeToo, созданном для осуждения сексуального насилия.

«Лично у меня не было никаких подобных инцидентов, но я очень хорошо знаю, что происходит в данном контексте в различных областях. У меня есть друзья, которые участвуют в этом движении, и я их поддерживаю. Но я лично никогда не была в подобной ситуации», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.