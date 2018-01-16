Джокович: никаких бойкотов теннисисты не обсуждали, это враньё СМИ

Серб Новак Джокович поделился своим мнением относительно справедливости уровня призовых на турнирах серии «Большого шлема».

«Журналисты написали множество статей, в которых неправильно интерпретировали или просто переврали мои слова. В результате люди подумали, что я жадный человек, которому всегда мало денег, и готов бойкотировать турниры „Большого шлема“ ради денег. Я уважаю свободу СМИ, но это просто враньё. Мы собрались вместе, чтобы обсудить насущные вопросы, в том числе призовые. Не так часто 100 теннисистов собираются в одном месте в одно время. Нам было интересно, как общественность отреагирует на наши идеи и мысли, но никаких бойкотов мы не обсуждали.

Уже пошли разговоры о бойкоте и радикальных шагах, но мы об этом не говорили. Не было сказано ничего грубого или глупого. Я допускаю, что мы и дальше будем собираться в таком расширенном составе. Нужно думать о турнире, а не о призовых", — приводит слова Джоковича официальный сайт Australian Open.