Бердых: игра де Минора очень впечатляет для его возраста

Чех Томаш Бердых прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:3, 3:6, 6:0, 6:1 в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Я многое слышал о де Миноре, но впервые увидел его игру в начале этого сезона. Его игра для такого возраста действительно очень впечатляет. На первых турнирах он играл гораздо лучше меня, поэтому было непросто увидеть его в соперниках по первому кругу», — приводит слова Бердыха официальный сайт турнира.

Следующим оппонентом Бердыха станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.