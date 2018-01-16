Дочь Кафельникова: я переехала к бойфренду, и папа заблокировал мои карты

Алеся Кафельникова, дочь олимпийского чемпиона, двукратного победителя турниров «Большого шлема», экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, рассказала о конфликте с отцом и проблемах с наркотиками.

«После предательства школьной подруги в Лондоне я подумала: „Зачем людям чувства, если они причиняют такую боль?“ Я разобрала точилку, вытащила лезвие и провела им по коже. Меня отправили к психологу. Он диагностировал депрессию и анорексию. Я пообещала маме больше себя не резать, но меня это затянуло. Приехав в Москву на каникулы, я познакомилась с золотой молодёжью. Меня приняли. Я больше не казалась себе гадким утёнком. Я перестала себя резать.

После расставания с Никитой Новиковым меня снова стало засасывать в депрессию… Однажды мне предложили выпить. Один бокал, второй… После третьего я начала рыдать, рассказала всё, что со мной произошло. Подруга сняла меня исподтишка и продала видео за 30 тыс. журналу. Я снова сбежала в Лондон. Именно там я впервые покурила траву. Так начался мой роман с наркотиками. Когда я чувствовала, что мне плохо, я курила. Я не могла напиться свалившейся на меня свободой. Тогда же я наткнулась на песню Фараона, подписалась на Глеба в «Инстаграме», отправила в «директе» сердечки. Мы стали переписываться. Папины друзья отрицательно отнеслись к нашему роману. Говорили: «Он ужасный. Матерится, поёт про наркотики». Как можно судить о человеке, не зная его? Он никогда со мной не матерился, и я никогда не видела его употребляющим. А я сама употребляла, но Глеб об этом не знал.

Отец поставил меня перед выбором: или он, или бойфренд. Я собрала вещи и переехала к Глебу. Папа заблокировал мои карты и забрал водителя. Три недели я жила в эйфории, наркотики мне были не нужны. На мероприятии я встретила Аркадия Новикова с женой. Мне захотелось написать Никите, мол, видела твоих родителей. Эсэмэску увидел Глеб. Он попросил меня собрать вещи и уехать к маме. Боль разрывала меня, употребить было нечего. Я пошла в ванную и разрезала руку до кости. Дальше помню вспышками: скорая, родители Глеба, врачи, мне зашивают руку без анестезии, а я кайфую. Всё было плохо. С Глебом мы не могли наладить отношения. Я начала употреблять без пауз. Не было ни дня, чтобы я не была под наркотиками. Тогда же у меня случилась передозировка. Четыре часа дня, Патрики, я без телефона, сумки и без памяти. Дошла до бутика Edem, попросила вызвать мне такси. Я очнулась дома: в руке торчала капельница. Меня еле откачали, изо рта шла пена. Мне было всё равно, жить не хотелось", — рассказала Кафельникова в интервью Tatler.