Федерер: готовить пасту в рекламе было необычно, но я отлично провёл время

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о подробностях съёмки в рекламе производителя макаронных изделий. Рекламный ролик с участием 19-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» уже посмотрели почти 100 млн человек.

«Съёмки заняли часов десять, я специально для этого летал в Милан. В приготовлении пасты не было особых сложностей, просто надо быстро переворачивать. Сложнее всего было аккуратно резать ингредиенты. Я боялся резать быстро, потому что опасался поранить пальцы. Это было необычно, но я отлично провёл время. Особенно с листиком базилика в конце. Мяты? Как скажете, но я потратил на это 45 минут, так что пусть это будет базилик», — приводит слова Федерера официальный сайт Australian Open.