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Шарапова показала самый энергозатратный теннис во второй день Australian Open

Теннис

Эксперты Открытого чемпионата Австралии опубликовали результаты подсчёта количества энергии, потраченной спортсменами во второй игровой день соревнований. В женском одиночном разряде наиболее энергозатратный теннис показала Мария Шарапова, которая на каждое очко в матче с немкой Татьяной Марией тратила 14,2 килоджоуля.

Посмотреть фотографию можно на странице Australian Open в сети «Твиттер».

Среди мужчин в данном статистическом аспекте наибольший показатель у серба Новака Джоковича, который в среднем на очко тратил 13,2 килоджоуля во встрече с американцем Дональдом Янгом.

Посмотреть фотографию можно на странице Australian Open в сети «Твиттер».

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