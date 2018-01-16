Шарапова показала самый энергозатратный теннис во второй день Australian Open

Эксперты Открытого чемпионата Австралии опубликовали результаты подсчёта количества энергии, потраченной спортсменами во второй игровой день соревнований. В женском одиночном разряде наиболее энергозатратный теннис показала Мария Шарапова, которая на каждое очко в матче с немкой Татьяной Марией тратила 14,2 килоджоуля.

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Среди мужчин в данном статистическом аспекте наибольший показатель у серба Новака Джоковича, который в среднем на очко тратил 13,2 килоджоуля во встрече с американцем Дональдом Янгом.

Посмотреть фотографию можно на странице Australian Open в сети «Твиттер».