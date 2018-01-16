Рублёв, Надаль, А. Зверев, Тим и Чилич сыграют на турнире в Акапулько

Организаторы турнира АТР-500 в Акапулько, который пройдёт на харде с 26 февраля по 4 марта, представили заявочный лист. В число участников соревнований вошли сразу пятеро теннисистов, входящих на данный момент в топ-10: испанец Рафаэль Надаль, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, хорват Марин Чилич и аргентинец Хуан-Мартине дель Потро.

Единственным россиянином в списке участников турнира в Акапулько стал Андрей Рублёв, который находится на 32-м месте в рейтинге АТР. Последним в заявочном листе значится 58-я ракетка мира кореец Чхун Хён.