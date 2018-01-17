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Павлюченкова проиграла Бондаренко во втором круге Australian Open

Теннис

Россиянка Анастасия Павлюченкова (15) не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде она проиграла украинке Катерине Бондаренко — 2:6, 3:6.

Поединок длился 1 час 14 минут. Павлюченкова подала навылет 1 раз, заработала 7 виннеров, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Бондаренко 3 эйса, 13 виннеров, 3 двойные ошибки и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Бондаренко будет победительница противостояния Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19).

Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 03:10 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Катерина
Бондаренко
2:6 3:6
3-й день Australian Open. Павлюченкова проиграла Бондаренко. LIVE
Онлайн-трансляция третьего дня Australian Open, в рамках которого сыграют Павлюченкова, Касаткина, Рублёв, Надаль и другие.
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