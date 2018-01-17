Макарова и Веснина с победы стартовали на Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) пробились во второй круг парного разряда Australian Open. На старте турнира они обыграли американку Слоан Стивенс и канадку Эжени Бушар со счётом 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Макарова и Веснина подали 2 эйса, заработали 22 виннера, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 5 из 7 брйек-пойнтов.

Во втором круге Макарова и Веснина сыграют либо с парой Петра Мартич (Хорватия)/Магдалена Рыбарикова (Словакия), либо с американским тандемом Лорен Дэвис/Элисон Риске.