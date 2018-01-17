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Макарова и Веснина с победы стартовали на Australian Open в парном разряде

Теннис

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) пробились во второй круг парного разряда Australian Open. На старте турнира они обыграли американку Слоан Стивенс и канадку Эжени Бушар со счётом 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Макарова и Веснина подали 2 эйса, заработали 22 виннера, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 5 из 7 брйек-пойнтов.

Во втором круге Макарова и Веснина сыграют либо с парой Петра Мартич (Хорватия)/Магдалена Рыбарикова (Словакия), либо с американским тандемом Лорен Дэвис/Элисон Риске.

Australian Open — парный разряд (ж) 2018. 1-й круг
17 января 2018 года, среда. 04:30 МСК
Эжени
Бушар
Слоан
Стивенс
Екатерина
Макарова
Елена
Веснина
4:6 4:6
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