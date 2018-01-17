Чилич победил Соузу во 2-м круге AO-2018, проиграв лишь 5 очков на своей подаче

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) присоединился к числу участников третьего круга Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда он в трёх сетах обыграл португальца Жоау Соузу — 6:1, 7:5, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 45 минут. На счету Чилича 20 эйсов, 40 виннеров и 5 из 10 реализованных брейк-пойнтов. Соуза подал навылет 6 раз, заработал 13 виннеров, допустил 2 двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Отметим, что за весь матч Чилич проиграл лишь 5 розыгрышей на своей подаче. За выход в четвёртый круг Марин сыграет с победителем пары Пабло Куэвас (Уругвай, 31) — Райан Харрисон (США).

Также барьер второго круга преодолел британец Кайл Эдмунд, уверенно победивший Дениса Истомина из Узбекистана — 6:2, 6:2, 6:4.