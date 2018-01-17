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Чилич победил Соузу во 2-м круге AO-2018, проиграв лишь 5 очков на своей подаче

Теннис

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) присоединился к числу участников третьего круга Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда он в трёх сетах обыграл португальца Жоау Соузу — 6:1, 7:5, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 45 минут. На счету Чилича 20 эйсов, 40 виннеров и 5 из 10 реализованных брейк-пойнтов. Соуза подал навылет 6 раз, заработал 13 виннеров, допустил 2 двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Отметим, что за весь матч Чилич проиграл лишь 5 розыгрышей на своей подаче. За выход в четвёртый круг Марин сыграет с победителем пары Пабло Куэвас (Уругвай, 31) — Райан Харрисон (США).

Также барьер второго круга преодолел британец Кайл Эдмунд, уверенно победивший Дениса Истомина из Узбекистана — 6:2, 6:2, 6:4.

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 06:00 МСК
Жоау
Соуза
Марин
Чилич
1:6 5:7 2:6
Australian Open (м) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 04:30 МСК
Кайл
Эдмунд
Денис
Истомин
6:2 6:2 6:4
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