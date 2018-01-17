Поражение Павлюченковой, победа Костюк и другие матчи — в обзоре 2-го круга AO

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях проиграв представительнице Украины Катерине Бондаренко со счётом 2:6, 3:6.

15-летняя украинка Марта Костюк стала самой юной участницей третьего круга турнира «Большого шлема» за последние 20 лет, обыграв хозяйку кортов Оливию Роговскую со счётом 6:3, 7:5.

Видеообзор этих и других встреч второго круга Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате». Турнир завершится 27 января.