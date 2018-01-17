Александрова вышла во 2-й круг AO в парном разряде, Вихлянцева выбыла

Россиянка Екатерина Александрова и представительница Латвии Анастасия Севастова вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, обыграв американку Катрин Беллис и чешка Маркету Вондроушову со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

За выход в третий круг Александрова и Севастова поспорят с победительницми матча Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Франческа Скьявоне (Италия).

Россиянка Наталья Вихлянцева и австралийка Арина Родионова проиграли украинке Катерине Бондаренко и сербке Александре Крунич со счётом 2:6, 2:6.