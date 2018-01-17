Соперником Чилича в третьем круге Australian Open будет Харрисон

Американский теннисист Райан Харрисон вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представителя Уругвая Пабло Куэваса (31) со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут. Райан 15 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Харрисон поспорит с представителем Хорватии Марином Чиличем (6).