Кудерметова и Соболенко проиграли на старте Australian Open в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Арина Соболенко не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях проиграли румынке Соране Кырсте и бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Кырстя и Хаддад-Майя поспорят с победительницами матча Ализе Корне (Франция)/Хитер Уотсон (Великобритания) — Алиция Росольска (Польша)/Эбигейл Спирс (США, 15).

