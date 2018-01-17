Свитолина: в третьем сете счёт был 6:1, но по ощущениям, скорее, 8:6

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над чешкой Катержиной Синяковой во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 6:2, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи со своей 15-летней соотечественницей Мартой Костюк.

«В третьем сете счёт был 6:1, но по ощущениям, скорее, 8:6. Мне было очень нелегко. Я не очень хорошо себя чувствовала, не могла сконцентрироваться на нужных вещах, поэтому сама усложнила себе задачу. Надеюсь, к следующему матчу я буду готова хорошо.

Впервые я услышала о Костюк, когда она победила здесь. Здорово, что я сыграю со своей соотечественницей. Такое происходит не каждый день. Это будет увлекательный матч, особенно, для украинских болельщиков», — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.