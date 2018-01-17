Джумхур победил Миллмана и может сыграть с Надалем в 3-м круге Australian Open

Боснийский теннисист Дамир Джумхур (28) пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в четырёх партиях обыграв хозяина кортов Джона Миллмана со счётом 7:5, 3:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 41 минуту. Дамир 6 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Джумхур поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Леонардо Майер (Аргентина).