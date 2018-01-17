Соперницей Остапенко в третьем круге Australian Open будет Контавейт

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (32) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Германии Мону Бартель со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Анетт 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Контавейт поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко (7).