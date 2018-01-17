Янчук: Касаткиной не хватает «инстинкта убийцы», она не смогла добить лежачего

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выступление россиянок во втором круге Открытого чемпионата Австралии: Анастасия Павлюченкова проиграла украинке Катерине Бондаренко со счётом 2:6, 3:6, а Дарья Касаткина уступила Магде Линетт из Польши — 6:7 (4:7), 2:6.

«К сожалению, Анастасия Павлюченкова, с тех пор как сошла с верхних позиций, хоть и показывает неплохую игру, стала делать какие-то необоснованные ошибки. Её внутреннее состояние не отличается стабильностью и целеустремлённостью. Уверенности в её игре нет. Выглядит она достойно, играет зачастую на равных, но не всегда это хорошо заканчивается. Обидно, что Анастасия выбыла из турнира.

Касаткина хорошо играет, но она должна приобретать опыт и уверенность. Прежде всего это касается атлетической стороны, остроты ударов и скорости. Она по ходу игры плетёт паутины и принимает нестандартные решения, но ей не хватает мощи, остроты ударов. В матче против Линетт россиянка в какой-то момент не смогла дожать соперницу, но это естественное ощущение для большинства людей. Когда полька захромала, её надо было дожимать. Но это происходит непроизвольно, когда не можешь добить лежачего. Ей пока не хватает «инстинкта убийцы». Настрой на соперника, концентрация у неё немного ослабевают, когда есть преимущество», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.