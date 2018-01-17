Надаль: я проиграл гейм, подавая на матч, не потому, что слишком нервничал

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над аргентинцем Леонардо Майером во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) и поделился ожиданиями от встречи с боснийцем Дамиром Джумхуром.

«Конечно, проиграть гейм, подавая на матч, не хорошо. Но в данном случае я проиграл не потому, что слишком нервничал или ощущал огромное напряжение. Майер провёл прекрасный гейм, отлично попадал с приёма, действовал агрессивно и выполнял мощнейшие удары. У меня были небольшие шансы, я держался до счёта 40:40, но соперник играл активно. В такой момент остановить его сложно. Я мог быть подавать лучше. Но в том гейме я подавал не хуже, чем в других.

Джумхур заметно прибавил. Он сильный соперник, который знает, как показывать хороший теннис. Он всегда играет верно с тактической точки зрения. Он подарков на корте не делает. Для победы нужно будет играть в правильном ритме, действовать агрессивно и интенсивно. Я постараюсь сделать это», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.