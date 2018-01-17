Корне оборвала 15-матчевую победную серию Гёргес

Французская теннисистка Ализе Корне вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв немку Юлию Гёргес (12) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты. Ализе дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Юлии 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Таким образом, прервалась 15-матчевая победная серия Гёргес.

За выход в четвёртый круг Корне поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия, 23) — Элисе Мертенс (Бельгия).