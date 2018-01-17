Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Кирьос победил Троицки и сыграет с Цонгой на Australian Open

Теннис

Австралийский теннисист Ник Кирьос (12) вышел в третий круг Australian Open, обыграв представителя Сербии Виктора Троицки со счётом 7:5, 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность поединка составила 2 часа 14 минут. Уроженец Канберры 17 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Виктора 16 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Кирьос поспорит с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой, посеянным под 15-м номером.

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 10:45 МСК
Ник
Кирьос
Виктор
Троицки
7:5 6:4 7:6
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент