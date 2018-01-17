Остапенко: стараюсь не думать о том, являюсь ли одним из фаворитов турнира

Латвийка Елена Остапенко прокомментировала свою победу над китаянкой Дуань Инъин во втором круге Australian Open со счётом 6:3, 3:6, 6:4.



«Я начала матч не лучшим образом, но по ходу игры постоянно прибавляла. К тому же моя соперница сегодня была очень хороша, так что мне пришлось тяжело. Во втором сете я проиграла несколько важных очков. Если бы не это, всё могло сложиться проще. Но я билась до последнего очка и рада, что выиграла.



Считаю ли я себя одним из фаворитов турнира? Честно, я стараюсь не думать о таких вещах, а просто фокусироваться на каждом матче и показывать свой максимум.



Что я знаю о следующей сопернице — Контавейт? Мы с ней знакомы с юниорских времён. В юниорском туре мы несколько раз встречались друг с другом, а ещё в паре с ней выиграли 25-тысячник. Она отличная теннисистка, и это будет непростой матч. Жду его с нетерпением», — цитирует Остапенко официальный сайт турнира.