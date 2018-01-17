Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Суарес-Наварро в 3 партиях обыграла Бабош во втором круге Australian Open

Теннис

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Венгрии Тимю Бабош со счётом 6:4, 2:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту. Карла 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Суарес-Наварро поспорит с представительницей Эстонии Кайей Канепи.

Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 11:00 МСК
Карла
Суарес-Наварро
Тимя
Бабош
6:4 2:6 6:2
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент