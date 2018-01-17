Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, победив Багдатиса

Российский теннисист Андрей Рублёв (30) пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в четырёх сетах обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Матч продолжался 3 часа 5 минут. Андрей 5 раз подал навылет, совершил 14 двойных ошибок и реализовал 9 из 24 брейк-пойнтов. На счету его соперника 23 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния

текстовая онлайн-трансляция матча Багдатис — Рублёв на Australian Open.

За выход в четвёртый круг Australian Open Рублёв поспорит с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 3) — Маккензи Макдональд (США, Q).