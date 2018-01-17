Кирьос получил штраф в $ 3700 за перепалку с болельщиком на Australian Open

Австралиец Ник Кирьос вступил в перепалку с одним из зрителей во время матча первого круга Australian Open, в котором он обыграл бразильца Рожериу Дутра Силву со счётом 6:1, 6:2, 6:4, и по итогам рассмотрения инцидентов в первом раунде турнира был оштрафован на $ 3700. Об этом сообщает Daily Mail.



Болельщик вёл себя шумно во время подачи Кирьоса, и Ник, обернувшись к нему, в грубой форме велел заткнуться. Затем Ник начал спорить с арбитром, будучи недовольным тем, что он сразу не сделал зрителю замечания за нарушение тишины во время гейма.