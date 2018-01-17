Павлюченкова: мне нравится Роналду, классный футболист

Россиянка Анастасия Павлюченкова, уступившая во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинке Катерине Бондаренко со счётом 2:6, 3:6, рассказала, почему подписана на певицу Pink, Викторию Бэкхем, Кару Делевинь, а также футболистов Кришитану Роналду и Неймара.

«Когда мне было девять лет, я была жуткой фанаткой Pink, у меня вся комната была обвешена её плакатами. Мне нравятся её песни, её стиль и вообще, какая она. Виктория Бекхэм создаёт очень стильные классные вещи. Конечно, нравится всё её семейство, женская зависть. У Кары Делевин юмор с сарказмом. Мне нравится, когда люди не только выставляют селфи, но и могут над собой пошутить и посмеяться.

Что касается Роналду, то он мне нравится, классный футболист. Я недавно смотрела его матч в Абу-Даби. Несколько дней назад подписалась на Неймара, потому что в прессе много разговоров, куда он пойдёт. Мне надо быть в теме, поэтому я на него подписалась", — сказала Павлюченкова.

Посмотреть интервью Павлюченковой можно на «Чемпионате».