Видеообзор матча Рублёв — Багдатис на Открытом чемпионате Австралии

Россиянин Андрей Рублёв во втором круге Открытого чемпионата Австралии переиграл киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Матч продолжался 3 часа 5 минут. Андрей 5 раз подал навылет, совершил 14 двойных ошибок и реализовал 9 из 24 брейк-пойнтов. На счету его соперника 23 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

Посмотреть видеообзор матча Багдатис — Рублёв можно на «Чемпионате».

В третьем круге Рублёв сыграет с болгарином Григором Димитровым, обыгравшим американца Маккензи Макдональда.