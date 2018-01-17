Димитров: опыт помог мне победить Макдональда

Болгарин Григор Димитров, переигравший во втором круге Australian Open американца Маккензи Макдональда со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6, признался, что победа далась ему тяжело.

«Я должен отдать ему должное, он вышел на корт и начал играть на максимуме. В первом сете он играл невероятно, я просто ничего не мог поделать. Маккензи здорово подавал, близко к линиям, выходил вперёд и варьировал свою игру. Наверное, он знал, что это единственный способ доставить мне неприятности.

Мне помог опыт. Я старался быть терпеливым и играть в простой теннис, чтобы избегать собственных ошибок. В пятом сете я знал, что рано или поздно получу свой шанс. Когда это произошло, я им воспользовался", — приводит слова Димитрова официальный сайт турнира.