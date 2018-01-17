Надаль: за последние пару лет заработки не топ-игроков заметно возросли

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал призывы к увеличению призового фонда турниров «Большого шлема».

«Мы находимся в центре важнейшего спортивного события. Все говорят о деньгах, но на самом деле деньги играют не важнейшую роль. Хорошо, что игроки собрались вместе и сказали друг другу, чего мы хотим, а чего — нет. Не было речи о профсоюзе, забудьте об этом. Мы просто говорили о том, что происходит в АТР-туре и что мы можем улучшить.

За последние пару лет заработки не топ-игроков заметно возросли, нам удаётся убедить руководителей турниров в повышении призовых, особенно в первых кругах. Вид спорта будет успешным не только когда лидеры будут зарабатывать огромные деньги, но и когда многие другие спортсмены смогут жить за счёт тенниса. Раньше их было около ста, а теперь около 300", — приводит слова Надаля официальный сайт Australian Open.