Гаврилова пришла на пресс-конференцию Мертенс и спросила её о тактике

Австралийка Дарья Гаврилова после поражения во втором круге Australian Open от бельгийки Элисе Мертенс со счётом 5:7, 3:6 пришла на пресс-конференцию соперницы и спросила, какой у неё был тактический план на матч. Элисе засмеялась и не стала отвечать, однако выразила восхищение игрой Дарьи в первом сете, в котором та вела — 5:0 и упустила 8 сетболов.

«В первом сете Гаврилова играла невероятно, все мячи посылала в линию. Не знаю, как мне удалось выиграть этот сет», — приводит слова Мертенс официальный сайт турнира.