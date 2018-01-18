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Шарапова вышла в третий круг Australian Open, победив Севастову

Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии, в двух сетах справившись с соперницей из Латвии Анастасией Севастовой. Игра завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Шарапова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. У Севастовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге Шарапова встретится с победительницей пары Анжелика Кербер — Донна Векич.

Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 03:15 МСК
Мария
Шарапова
Анастасия
Севастова
6:1 7:6
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