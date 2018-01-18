Кербер сыграет с Шараповой в 3-м круге AO, Плишкова победила, Конта выбыла

Немка Анжелика Кербер (21) вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв хорватку Донну Векич со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 11 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Донны 3 эйса и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Кербер поспорит с россиянкой Марией Шараповой.

Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Второй круг

Бернарда Пера (США, LL) — Йоханна Конта (Великобритания, 9) — 6:4, 7:5.

Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Лара Арруабаррена (Испания) — 6:3, 6:4.

Каролин Гарсия (Франция, 8) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:7 (3:7), 6:2, 8:6.

Агнешка Радваньска (Польша, 26) — Леся Цуренко (Украина) — 2:6, 7:5, 6:3.

Лорен Дэвис (США) — Андреа Петкович (Германия) — 4:6, 6:0, 6:0.

Александра Саснович (Беларусь) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) — 6:3, 6:1.

Ана Богдан (Румыния) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 6:2, 6:3.

Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 6:1, 6:1.

Люси Шафаржова (Чехия, 29) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2, 6:4.