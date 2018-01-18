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Кербер сыграет с Шараповой в 3-м круге AO, Плишкова победила, Конта выбыла

Теннис

Немка Анжелика Кербер (21) вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв хорватку Донну Векич со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 11 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Донны 3 эйса и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Кербер поспорит с россиянкой Марией Шараповой.

Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Второй круг
Бернарда Пера (США, LL) — Йоханна Конта (Великобритания, 9) — 6:4, 7:5.
Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Лара Арруабаррена (Испания) — 6:3, 6:4.
Каролин Гарсия (Франция, 8) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:7 (3:7), 6:2, 8:6.
Агнешка Радваньска (Польша, 26) — Леся Цуренко (Украина) — 2:6, 7:5, 6:3.
Лорен Дэвис (США) — Андреа Петкович (Германия) — 4:6, 6:0, 6:0.
Александра Саснович (Беларусь) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) — 6:3, 6:1.
Ана Богдан (Румыния) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 6:2, 6:3.
Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 6:1, 6:1.
Люси Шафаржова (Чехия, 29) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2, 6:4.

Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 03:05 МСК
Йоханна
Конта
Бернарда
Пера
4:6 5:7
Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 03:10 МСК
Лара
Арруабаррена
Барбора
Стрыцова
3:6 4:6
Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 03:10 МСК
Маркета
Вондроушова
Каролин
Гарсия
7:6 2:6 6:8
Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 03:15 МСК
Леся
Цуренко
Агнешка
Радваньска
6:2 5:7 3:6
Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 05:10 МСК
Лорен
Дэвис
Андреа
Петкович
4:6 6:0 6:0
Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 05:35 МСК
Мирьяна
Лучич-Барони
Александра
Саснович
3:6 1:6
Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 05:50 МСК
Ана
Богдан
Юлия
Путинцева
1:6 6:2 6:3
Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 06:00 МСК
Беатрис
Хаддад-Майя
Каролина
Плишкова
1:6 1:6
Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 06:15 МСК
Люси
Шафаржова
Сорана
Кырстя
6:2 6:4
Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 07:25 МСК
Анжелика
Кербер
Донна
Векич
6:4 6:1
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