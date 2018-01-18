Тим одержал волевую победу над Кудлой во 2-м круге AO, Куэрри выбыл

Австриец Доминик Тим (5) пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв американца Дениса Кудлу со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 6:2, 6:3. Матч продолжался 3 часа 51 минуту. Доминик 21 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 8 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвёртый круг Тим поспорит с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) — Адриан Маннарино (Франция, 26).

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Второй круг

Николас Киккер (Аргентина) — Лукаш Лацко (Словакия) — 6:2, 7:5, 1:6, 7:5.

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21) — Тим Смычек (США, WC) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:2).

Мартон Фучович (Венгрия) — Сэм Куэрри (США, 13) — 6:4, 7:6 (8:6), 4:6, 6:2.

Томаш Бердых (Чехия, 19) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — 6:3, 2:6, 6:2, 6:3.