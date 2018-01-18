Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Тим одержал волевую победу над Кудлой во 2-м круге AO, Куэрри выбыл

Теннис

Австриец Доминик Тим (5) пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв американца Дениса Кудлу со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 6:2, 6:3. Матч продолжался 3 часа 51 минуту. Доминик 21 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 8 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвёртый круг Тим поспорит с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) — Адриан Маннарино (Франция, 26).

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Второй круг
Николас Киккер (Аргентина) — Лукаш Лацко (Словакия) — 6:2, 7:5, 1:6, 7:5.
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21) — Тим Смычек (США, WC) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:2).
Мартон Фучович (Венгрия) — Сэм Куэрри (США, 13) — 6:4, 7:6 (8:6), 4:6, 6:2.
Томаш Бердых (Чехия, 19) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — 6:3, 2:6, 6:2, 6:3.

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 03:10 МСК
Доминик
Тим
Денис
Кудла
6:7 3:6 6:3 6:2 6:3
Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 03:10 МСК
Николас
Киккер
Лукаш
Лацко
6:2 7:5 1:6 7:5
Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 03:10 МСК
Тим
Смычек
Альберт
Рамос-Виньолас
4:6 2:6 6:7
Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 03:10 МСК
Сэм
Куэрри
Мартон
Фучович
4:6 6:7 6:4 2:6
Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 05:00 МСК
Томаш
Бердых
Гильермо
Гарсия-Лопес
6:3 2:6 6:2 6:3
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент