WTA: Итоговый чемпионат с 2019 года будет проходить в Шэньчжэне

Официальный сайт WTA подтвердил, что Итоговой чемпионат WTA с 2019 года будет проходить в Шэньчжэне (Китай). В декабре 2017 года комиссия WTA включила в тройку лидеров в борьбе за проведение Итогового чемпионата WTA Санкт-Петербург, Шэньчжэнь и Сингапур. Ранее речь шла о пятёрке претендентов, в которую также входили Прага и Манчестер.



В 2018 году турнир восьми лучших теннисисток по итогам сезона примет Сингапур. Действующей победительницей соревнований является представительница Дании Каролина Возняцки.

Арена в Шэньчжэне вмещает 12 тыс. зрителей, а призовой фонд Итогового чемпионата составит $ 14 млн.