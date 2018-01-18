Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

WTA: Итоговый чемпионат с 2019 года будет проходить в Шэньчжэне

Теннис

Официальный сайт WTA подтвердил, что Итоговой чемпионат WTA с 2019 года будет проходить в Шэньчжэне (Китай). В декабре 2017 года комиссия WTA включила в тройку лидеров в борьбе за проведение Итогового чемпионата WTA Санкт-Петербург, Шэньчжэнь и Сингапур. Ранее речь шла о пятёрке претендентов, в которую также входили Прага и Манчестер.

В 2018 году турнир восьми лучших теннисисток по итогам сезона примет Сингапур. Действующей победительницей соревнований является представительница Дании Каролина Возняцки.

Арена в Шэньчжэне вмещает 12 тыс. зрителей, а призовой фонд Итогового чемпионата составит $ 14 млн.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент