Мугуруса: может, что-то я и могла сделать лучше, но Се Шувэй заслужила победу

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала своё поражение от Се Шувэй из Китайского Тайбэя во втором круге Australian Open со счётом 6:7 (1:7), 4:6.

«Се Шувэй — очень непростая соперница, а особенно, когда она играет здорово. Сегодня было именно так. Может быть, какие-то вещи я могла сделать лучше, но в целом соперница заслужила победу. Так и есть.

В концовке матча на ноге появились волдыри. Сегодня было ужасно жарко, так что это меня не удивило. Но не думаю, что сегодня я проиграла из-за состояния своей ноги.

Я планирую сыграть в Дохе и Дубае. Сейчас у меня будет время на восстановление, я буду упорно тренироваться», — цитирует Мугурусу официальный сайт турнира.