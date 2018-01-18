Мугуруса потеряла шансы занять 1-ю строчку рейтинга по итогам Australain Open

Испанcкая теннисистка Гарбинье Мугуруса, проигравшая представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:7 (1:7), 4:6 выбыла из борьбы за первую строчку рейтинга WTA по итогам турнира.



Шансы сместить румынку Симону Халеп с вершины рейтинга сохраняют датчанка Каролина Возняцки, украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова и представительница Латвии Елена Остапенко. Возняцки и Плишкова ранее уже возглавляли рейтинг WTA.

Australian Open завершится 27 января.

