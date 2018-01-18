Монфис: завтра будет ещё жарче? Удачи вам, ребята

Француз Гаэль Монфис прокомментировал своё поражение от серба Новака Джоковича во втором круге Australian Open со счётом 6:4, 3:6, 1:6, 3:6.

«Нелегко было играть в таких условиях. Было по-настоящему жарко. Трудно было дышать. Думаю, это самые сложные условия, в которых я играл. В одном из моментов я сказал арбитру, что не имеет смысла применять правило «25 секунд». В концовке я понимал, что после пары долгих розыгрышей уже не смогу продолжать игру. Неважно, как много ты тренируешься на жаре, всё равно тебе тяжело. Но мы с Новаком были в равных условиях.

Завтра будет ещё жарче? Удачи вам, ребята. Зимой я тренировался в Майами, было жарко. Я думал, что хорошо готов, но сегодня минут 40 я просто умирал. Я правда желаю игрокам удачи. Мы рискуем. Поступайте разумно. Если вы хотите сняться с матча, это не стыдно», — цитирует Монфиса официальный сайт турнира.