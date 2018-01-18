Халеп уверенно победила Бушар во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Канады Эжени Бушар со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Халеп поспорит с представительницей США Лорен Дэвис.