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Халеп уверенно победила Бушар во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Канады Эжени Бушар со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Халеп поспорит с представительницей США Лорен Дэвис.

Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 11:10 МСК
Симона
Халеп
Эжени
Бушар
6:2 6:2
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