Осака: я приехала на Australian Open за победой

Японка Наоми Осака поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Еленой Весниной во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

«Я не думала о жаре. Наверное, дело в том, что я живу во Флориде. Жара мне нравится больше, чем холод. Я немало тренировалась на жаре.

В межсезонье я много работала над своей формой, а также над психологическим состоянием. Думаю, на этом турнире у всех есть шансы. Я приехала сюда за победой. Надеюсь, мне удастся её добиться», — цитирует Осаку официальный сайт турнира.