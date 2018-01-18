25 эйсов помогли А. Звереву обыграть Гоёвчика во 2-м круге Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в четырёх партиях обыграв своего соотечественника Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минут. Александр 25 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Зверев поспорит с представителем Южной Кореи Чхун Хёном.