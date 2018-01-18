Бычкова: победитель матча Шарапова – Кербер дойдёт до финала Australian Open

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова оценила выступление россиянок во втором круге Australian Open. В частности, Мария Шарапова победила Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:1, 7:6 (7:4), а Елена Веснина проиграла японке Наоми Осаке — 6:7 (4:7), 2:6. В третьем круге Мария сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

«Мария Шарапова во втором круге сыграла уверено, теперь ждём следующего матча с Кербер. Прогнозы у меня неутешительные. Надеюсь, что буду снова неправа, но Кербер выглядит очень серьёзной соперницей. Она в хорошей форме, играет спокойно и мощно, психологически устойчива. Видимо, она готовилась именно к этому турниру. Кто победит в матче Шарапова – Кербер, тот дойдёт до финала Australian Open.

К сожалению, к третьему кругу остались только Шарапова и Рублёв. По мужчинам удивляться сильно не стоит, мы уже привыкли, что они, как правило, проходят один круг, поэтому Рублёв большой молодец. Что касается женщин, то поражения Павлюченковой и Касаткиной вчера удивили. Почему проиграла Касаткина — мне вообще не понятно. Что это было, почему и зачем? Остаются одни вопросы. Павлюченкова, видимо, не справилась морально.



Елена Веснина сегодня была фаворитом перед матчем, но Осака в последнее время очень сильно играла. В принципе могло быть и по-другому, видно было, что Веснина боролась, но вышло так, как вышло», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.