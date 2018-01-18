Дель Потро: Хачанов был в отличной форме. Я не могу в этом ему соответствовать

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над россиянином Кареном Хачановым во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (0:7), 6:4. За выход в четвёртый круг он поспорит с чехом Томашем Бердыхом.

«Играть было очень тяжело. Почти 40 градусов жары — для здоровья это чересчур. Мы приложили большие усилия, чтобы показать хороший теннис. Но условия были неподходящими для игры. Также вы видели, что и зрители за игрой не следили из-за солнца. Я сумел выжить в этой битве. Надеюсь, послезавтра условия будут другими.

Я видел, что мой соперник находится в отличной форме. Я не могу в этом ему соответствовать. Но я хорошо сыграл в определённых моментах, это стало ключом к успеху.

Возможная встреча с Федерером в четвертьфинале? Сначала я буду думать об игре с Бердыхом. Это будет тяжёлое испытание для меня. Томаш может обыграть любого теннисиста в туре. Когда он хорошо себя чувствует, то является очень опасным соперником. Постараюсь восстановиться к игре. Посмотрим, удастся ли мне победить», — цитирует дель Потро официальный сайт турнира.