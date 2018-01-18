Халеп: всё ещё ощущаю боль в голеностопе, но во время игры об этом забыла

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над канадкой Эжени Бушар во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 6:2. За выход в четвёртый круг она поспорит с американкой Лорен Дэвис.

«Я всё ещё ощущаю боль в голеностопе и не могу много тренироваться. Но во время игры я об этом забыла. У меня был очень жёсткий тейп, и я могла двигаться. Самое важное, что я могу играть в свой теннис и не думать о голеностопе. Сегодня я сыграла прекрасно.

Вначале мне было нелегко, потому что я не знала, как всё пройдёт. Но после нескольких геймов я сказала себе, что должна быть уверена в состоянии своей ноги, и всё получилось отлично. Я сыграла гораздо лучше, чем ожидала. Я выполняла очень хорошие удары и была сильна в игре на приёме. Я провела одну из лучших своих игр.

Что касается матча с Дэвис, то, кажется, мы встречались один раз. Я знаю, что она может быть опасной соперницей. Лорен прекрасно двигается. У меня нет ожиданий от этой встречи. Не знаю, каким будет состояние ноги. Хочется верить, что шансы у меня будут. Я выйду на корт, чтобы бороться за победу», — цитирует Халеп официальный сайт турнира.