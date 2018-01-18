Вавринка в 3 сетах проиграл Сандгрену во втором круге Australian Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (9) не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв американцу Теннису Сандгрену со счётом 2:6, 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Стэн 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Тенниса 11 эйсов и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Сандгрен поспорит с немцем Максимильяном Мартерером, который одолел испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.