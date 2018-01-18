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Вавринка в 3 сетах проиграл Сандгрену во втором круге Australian Open

Теннис

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (9) не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв американцу Теннису Сандгрену со счётом 2:6, 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Стэн 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Тенниса 11 эйсов и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Сандгрен поспорит с немцем Максимильяном Мартерером, который одолел испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 12:40 МСК
Теннис
Сандгрен
Стэн
Вавринка
6:2 6:1 6:4
Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 10:40 МСК
Фернандо
Вердаско
Максимильян
Мартерер
4:6 6:4 6:7 6:3 3:6
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