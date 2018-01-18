Джокович: не могу обвинять погодные условия в своих двойных ошибках

Серб Новак Джокович прокомментировала свою победу над французом Гаэлем Монфисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 6:3.

«Матч проходил в ужасных условиях, это точно. Мы оба испытывали сложности. Может быть, Гаэлю в концовке второго сета и на протяжении третьего даже было хуже. Такие условия безусловно сказываются и на психологическом состоянии. Пребывание на корте стало настоящим испытанием для нас. Также тяжело пришлось в концовке. Рад, что именно мне удалось победить.

Начало матча получилось нервным. Я не чувствовал себя комфортно на корте. Не могу обвинять погодные условия в своих двойных ошибках. Я всё ещё стараюсь привыкнуть к движениям. Я и ожидал, что поначалу буду ощущать скованность. Нужно принять это и надеяться, что в следующем матче будет лучше», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.