А. Зверев: в третьем сете матча с Гоёвчиком я стал играть пассивнее

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над своим соотечественником Петером Гоёвчиком во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1 6:3, 4:6, 6:3.

«Думаю, я провёл очень хороший матч. Первые два сета сложились просто прекрасно для меня. В третьей партии я стал играть короче и пассивнее. Не думаю, что показал хороший теннис в этом сете. Но Петер отлично действовал в эти 25 минут. Я чувствовал, что если в четвёртом сете вновь буду играть хорошо, то смогу изменить ход встречи», — цитирует Зверева официальный сайт турнира.