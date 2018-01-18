Руседски: если его локоть выдержит, то Джокович может далеко пройти на AO

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал победу сербского теннисиста Новака Джоковича над представителем Франции Гаэлем Монфисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 6:3.

«Новак Джокович сегодня очень впечатлил. Он показал, что начинает возвращаться к своей лучшей форме, обыграв Монфиса при температуре почти 39 градусов. Если его локоть выдержит нагрузку, то Джокович может далеко пройти по турнирной сетке», — написал Руседски в своём «твиттере».